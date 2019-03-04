На выборах в Эстонии побеждает оппозиция

Эстонская Партия реформ по итогам обработки 100 % бюллетеней получает свыше 28% голосов и 34 депутатских кресла из имеющихся 101.

Избирательница голосует на участке в Пярну Фото Рейтер

Начинается подсчет бюллетеней на парламентских выборах Фото Рейтер

На втором месте - правительственная Центристская партия, получившая 23 % голосов избирателей и 26 мандатов. Третье место - у крайне правой Консервативной народной партии Эстонии, увеличившей свое представительство более, чем в два раза - с 7 до 19 мандатов. Также в парламент прошли партия "Отечество" и социал-демократы.

Остальные партии установленный пятипроцентный барьер преодолеть не сумели. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (он же - лидер Центристской партии) уже поздравил лидера победившей Партии реформ Каю Каллас с выигрышем.