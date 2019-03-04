Победа оппозиции и контуры новой коалиции

Эстонская оппозиционная правоцентристская Партия реформ по итогам обработки 100 % бюллетеней на выборах в парламент получила свыше 28% голосов и 34 депутатских кресла из имеющихся 101.

"У нас есть политическая программа, затрагивающая все сферы жизни общества, она ясно показывает будущие направления нашей работы. В то же самое время это не отменяет необходимости вести переговоры с партнерами по возможной коалиции о том, что нам сделать предстоит", - заявила лидер партии Кая Каллас. Именно Кае Каллас и предстоит сформировать будущий кабинет министров.

Правящая вплоть до этого момента партия Юри Ратаса, придя к финишу второй, потерпела, как полагают наблюдатели, поражение. Но сам Ратас предпочел говорить о другом: ""Нашу задачу в сегодняшних условиях я вижу в том, чтобы придерживаться провозглашаемых нами ценностей и того, что мы обещали нашим избирателям: ведь нам оказало доверие очень много людей".

Сенсацией стало более, чем двукратное умножение мандатов у депутатов Консервативной народной партии Эстонии, придерживающихся крайне правой политической повестки дня. Ее лидер Март Хельме чувствовал себя именинником и уже начал ставить свои условия: "Мы хотели бы, чтобы в коалиционном соглашении были бы конкретные пункты будущей работы. Например, откуда возьмутся средства, чтобы компенсировать снижение налогов и, соответственно, их недополучение бюджетом? Кто будет субсидировать обещанный бесплатный транспорт? Мы хотим не слов, а дел, вот как у Трампа: пообещал построить стену и сейчас он ее строит; пообещал отменить Obamacare и отменил ее".

В Эстонии на выборах боролись 10 партий. В парламент в итоге прошла половина из них, а остальные политические объединения установленный 5%-й барьер преодолеть не сумели.