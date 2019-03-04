Лига чемпионов - последняя надежда "Реала"

Лига чемпионов – единственный турнир, в котором у мадридского "Реала" еще остаются шансы на победу. К ответной игре против "Аякса" подопечные Сантьяго Солари подходят с преимуществом в один гол, но сейчас игроки королевского клуба находятся не в лучшей форме: на прошлой неделе они дважды уступили "Барселоне" на своем стадионе, не забив ни одного мяча.

Ко всему прочему, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов не сыграет капитан команды Серхио Рамос. Он был дисквалифицирован за намеренное получение желтой карточки на поле "Аякса".

"Это важный для нас игрок. Он лидер. Конечно, у нас есть хорошие опытные футболисты, которые могут его заменить, но Серхио – неотъемлемая часть команды. Он будет вместе с нами", - говорит Солари.

После двух поражений от "Барселоны", лишивших "Реал" шансов на победу в чемпионате и Кубке Испании, шквал критики обрушился на нападающего Гарета Бэйла. После того, как Солари заменил валийца во втором "эль класико", болельщики начали освистывать игрока. Это поведение фанатов агент Бэйла назвал позором.

REUTERS/Sergio Perez

Правда, если у "Реала" трудная ситуация, то у дортмундской "Боруссии" она еще сложнее. Прошлый матч 1/8 финала закончился разгромом немецкой команды. Игроки "Тоттенхэма" отправили в ворота Романа Бюрки три мяча. Но 5 марта у "Боруссии" будет возможность отыграться.