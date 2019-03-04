Смена времён. Санкции Януковичу. Статус посла в США

_Передача "Вкратце из Брюсселя": _

Когда отменят переход на летнее время?

Еврокомиссия предложила отменить ежегодный переход на летнее время. Но в некоторых странах он может сохранится. Авиакомпании предупреждают, что согласовать расписание рейсов и графики экипажей будет трудно.

В Европарламенте отметили, что если с переводом часов среди стран-членов возникнет разнобой, то совмещение по-новому многочисленных сфер деятельности завершится не раньше 2021 года.

Санкции против команды Януковича

Совет Евросоюза продлил ещё на год санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и 11-ти его соратников. 5 лет назад ЕС признал их ответственными за незаконное присвоение государственных фондов и злоупотребление служебным положением, которые привели к потере государственных средств Украины.

Из санкционного списка исключён лишь бывший глава президентской администрации Андрей Клюев.

США вернули посольству дипстатус

Представительству Евросоюза в Вашингтоне возвращён дипломатический статус. В прошлом году Соединённые Штатов стали считать ЕС не крупной державой или группой государств, а просто международной организацией. Глава миссии перестал получать приглашения на некоторые официальные мероприятия.

Госдепартамент не объяснил ни понижения статуса миссии, ни теперешней отмены этого решения. Он приветствовал Ставроса Ламбринидиса в качестве нового посла ЕС в США.

Обмен данными автомобилей

Европейских водителей лишают возможности не платить дорожный сбор в одной стране, уехав в другую. ЕС создаёт новую систему обмена национальными данными регистрации автомобилей. Чтобы шлагбаум поднимался, владельцу машины лучше не отправляться за границу с долгами, связанными с транспортом.

Меру одобрил в понедельник Евросовет после голосования в Европарламенте.