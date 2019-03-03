Космос: "первый день новой эры"

Экипаж Международной космической станции - россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сан-Жак и американка Энн Макклейн тепло приветствовал прибытие новейшего американского космического корабля Dragon 2 частной компании SpaceX . Он стартовал в беспилотном режиме 2 марта, прибыл на станцию 3 марта. Командир экипажа Олег Кононенко поздравил США и NASA с успешным запуском и стыковкой нового корабля. Канадский астронавт Давид Сан-Жак отметил: "Это хороший день, первый день новой эры для следующего поколения исследователей космоса".

"Все это напоминает нам о том, что у нас больше сходства, чем различий". - сказала американский астронавт Энн Макклейн. - "Нас может объединить какое-то дело, не основанное на страхе, угрозах, общих врагах. Дело, основанное на смелом стремлении вперед и ненасытном любопытстве пойти дальше того, что известно, делать то, что никогда не было сделано. Мы, люди, были созданы для исследования, и мы были созданы, чтобы делать это вместе".

Корабль доставил на станцию груз массой почти 200 кг, в том числе продовольствие и материалы для научных экспериментов. Кроме того, на борту Dragon 2 находится манекен в скафандре, которого специалисты НАСА назвали Эллен Рипли - в честь героини серии фильмов "Чужой".