Эстонская Партия реформ лидирует по итогам обработки бюллетеней с более чем двух третей избирательных участков, сообщает избирком. По данным на 23.00 по местному (полночь по московскому времени), на 374 из 451 участка право-либеральная Партия реформ набирает 30,5 % голосов, что позволило бы ей получить в парламенте 36 мандатов из 101-го.

На втором месте - возглавляющая правительство Центристская партия: у нее 20,6 % (то есть 23 мандата). За ней следуют Консервативная народная партия Эстонии, "Отечество" и Социал-демократическая партия. Политическое образование "Эстония 200" пока балансирует на грани 5-процентного барьера, позволяющего пройти в парламент.

За победу на выборах в 101-местный парламент Эстонии (Рийгикогу) боролись 10 партий и 15 независимых кандидатов. Согласно данным Республиканской избирательной комиссии, явка на выборах составила 63 %. По эстонскому избирательному законодательству, в стране не существует минимального порога явки избирателей, то есть при любом количестве проголосовавших выборы будут признаны состоявшимися