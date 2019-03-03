В Лос-Анджелесе поставили памятник Дэвиду Бекхэму

В Лос-Анджелесе появился памятник звезде мирового футбола Дэвиду Бекхэму. Монумент установили возле входа на домашний стадион местного клуба "Гэлакси".

"Когда я только переехал сюда, мне говорили, что это город, в котором исполняются мечты. Что же, Лос-Анджелес, сегодня моя мечта сбылась", - сказал 43-летний англичанин, приехавший на церемонию открытия статуи со своей супругой Викторией.

Бекхэм перешел в "Гэлакси" из английского "Манчестер Юнайтед" в 2007-ом и защищал цвета американской команды до 2012 года.

Он сыграл за клуб 122 матча, забил 19 мячей и дважды привёл "Гэлакси" к победе в лиге MLS.