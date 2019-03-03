Ушел из жизни Яннис Бехракис

"Меня зовут Яннис Бехракис, я - руководитель греческого фотобюро агентства Reuters". Так он представлял себя сотни, если не тысячи раз. В воскресенье известнейшего греческого фотокорреспондента не стало...

Ассоциация иностранной прессы Греции (FPA) сообщила, что Яннис Бехракис скончался на 59-м году жизни от рака. В греческом бюро Reuters он проработал более 30 лет. Через его объектив мир увидел войну в Афганистане и Сьерра-Леоне, чеченский конфликт, события на Украине, а в последние годы - арабскую весну и миграционный кризис, за освещение которого он в 2016-м получил Пулитцеровскую премию.

Наград в его активе было много: премия World Press Photo 2000 года, премии Bayeux-Calvados для военных корреспондентов 2016 года, звание "фотографа года", которого его удостоила британская газета The Guardian в 2015-м. "Моя миссия - сделать так, чтобы никто не мог сказать: «Я не знал»", - было его кредо.

В мае 2016 года в интервью Euronews Яннис Бехракис сказал: "Я решил стать посредником между происходящим в реальности и теми, кто это воспринимает. Я хочу быть вашими глазами, но с другой стороны, я хочу быть голосом тех, кто оказался в беде или кому есть, что сказать"...

Коллеги считали его счастливчиком: в Сьерра-Леоне в 2000 году он чудом избежал смерти в засаде, устроенной снайперами и стоившей жизни журналисту Reuters Курту Шорку и оператору Associated Press Мигелю Гилю Морено.