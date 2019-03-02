Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул Вьетнам

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын завершил визит во Вьетнам. Бронированный спецпоезд северокорейского лидера покинул в субботу железнодорожный вокзал Донгданг в провинции Лангшон и направился в Пхеньян. По некоторым данным, по пути на родину Ким Чен Ын совершит остановку в Пекине, где проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и проинформирует его об итогах переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Двухдневный саммит США и КНДР состоялся во вьетнамской столице 27-28 февраля. Он был посвящен проблеме денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений между Вашингтоном и Пхеньяном. По итогам встречи сторонам не удалось прийти к договоренностям. Пхеньян и Вашингтон отказались от подписания совместного документа, но договорились продолжить диалог.

Перед отъездом из Ханоя Ким Чен Ын возложил венок к памятнику Павшим героям и посетил мавзолей первого президента Вьетнама Хо Ши Мина, что стало последним пунктом программы его официального визита во Вьетнам.