"У нас республика, а не монархия"

Более 180 человек пострадали в ходе акций протеста в Алжире. Манифестанты выступали против участия действующего главы государства 82-летнего Абдельазиза Бутефлики в очередной президентской гонке. На демонстрацию вышли десятки тысяч человек. Нынешние антиправительственные шествия называют самыми масштабными в Алжире со времен Арабской весны.

Ранее стало известно, что в ходе манифестации погиб сын Бенюсуфа Бенхедды - главы переходного правительства в годы войны за независимость. По предварительной версии, мужчина скончался от сердечного приступа.

"Мы должны расследовать обстоятельства смерти гражданина Хассана Бенхедды. Да прибудет с нами милость Аллаха. Мы выражаем соболезнования семье погибшего", - заявил глава МВД Нуреддин Бедуи.

REUTERS/Zohra Bensemra

Акции протеста носили в целом мирный характер, но все же избежать столкновений с полицией не удалось. Беспорядки вспыхнули около президентского дворца в столице республики.

Бутефлика руководит страной с 1999 года. Шесть лет назад он перенес инсульт. С тех пор алжирский президент передвигается на инвалидной коляске и практически не появляется на публике. По данным ряда СМИ, сейчас Бутефлика находится на лечении в Швейцарии.