Учёные восстановили голос Рембрандта

Эксперты продемонстрировали, как мог бы звучать голос Рембрандта (1606-1669), крупнейшего представителя золотого века голландской живописи. Для этого учёные проанализировали строение тела художника, взяв за основу его автопортреты.

Новые технологии позволяют составить портрет человека на основании звучания его голоса. Эта техника позволяет сделать и обратное. Изучив автопортреты художника, эксперты восстановили его голос исходя из формы головы и предполагаемого объёма лёгких.

Кроме того, учёные изучили особенности голландского языка XVII века, поэтому в опубликованном фрагменте в речи художника используются слова, характерные для его эпохи.

В этом видео голос Рембрандта звучит начиная с 5:17.

По словам эксперта по творчеству Рембрандта Джонатана Биккера, голос на записи звучит "немного глупо и недружественно".

Реконструкция голоса художника была выполнена по заказу нидерландского банка ING, главного спонсора художественного музея "Рейксмузеум" в Амстердаме. Акция приурочена к 350-летию со дня смерти мастера.