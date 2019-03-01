Биньямин Нетаньяху: "Это не обвинения, а "карточный домик"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг все предъявленные ему обвинения в коррупции, назвав их "карточным домиком". Председатель израильского кабинета министров заявил в отчет, что это решение юстиции политически мотивировано, как и время их выдвижения обвинений, поскольку в стране идет избирательная кампания.

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Он сформулировал это так: "Левым отлично известно, что они не могут нас победить на выборах, и именно поэтому на протяжении последних трех лет они проводят в отношении нашей партии политически мотивированное расследование, которое что иное, как "охота на ведьм". Цель одна - разрушить действующее сегодня коалиционное правительство, которым я руковожу, чтобы поставить на его место кабинет министров, представляющий левые политические партии".

ТАСС сообщает , что представители премьера неоднократно просили генпрокурора о переносе даты предъявления обвинений на любой другой день после назначенных на 9-е апреля досрочных парламентских выборов в Израиле.

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