Аэробика по-эфиопски

Каждый воскресный день для сотен жителей эфиопской столицы начинается с утренней тренировки на центральной площади. Дети и взрослые, мужчины и женщины с удовольствием выполняют фитнес-упражнения для укрепления здоровья тела и духа.

В программе - и силовые, и кардио-упражнения, не требующие особых спортивных навыков, с тем, чтобы выполнять их могли люди любого возраста и уровня подготовки.

Идея таких занятий принадлежит местному инструктору. Абдулфета Музеин проводит их здесь с 2003 года. Сам тренер говорит, что очень хочет, чтобы как можно больше его соотечественников пребывали в хорошей форме, потому платы за работу не берёт.

По данным ВОЗ, в Африке растёт число случаев заболевания раком, диабетом и прочими недугами, которые напрямую зависят от образа жизни, например, курения, употребления алкоголя, нездорового питания и остутствия физической активности.