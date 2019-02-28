YouTube и Pinterest запрещают антиприривочный контент

В ответ на рост популярности антипрививочного движения крупные интернет-платформы YouTube, Pinterest и Facebook начали принимать меры против контента, оспаривающего эффективность и безопасность вакцинации.

YouTube запретил монетизировать антипрививочные видео

YouTube ввел строгие правила в отношении видео, продвигающих антипрививочные идеи. Такие видеозаписи, согласно политике компании, попадают под определение "опасного и вредного" контента и удаляются с платформы.

Теперь платформа не позволяет показывать рекламу во время их просмотра, чем ограничивает возможность владельцев таких каналов монетизировать свой контент. "У нас есть строгие правила, регулирующие, какие видео мы разрешаем показывать. Видеоматериалы, пропагандирующие отказ от прививок, являются нарушением этих правил", - заявил Euronews представитель YouTube.

Позиция Facebook

В Facebook заявили, что посты, пропагандирующие отказ от прививок, обычно подвергаются проверке. "Если информация ложная, она будет удалена. Если контент нарушает правила сообщества, он также будет удален", - сказал представитель социальной сети.

Pinterest

В Pinterest антипрививочные материалы исключили из внутреннего поиска. Представители компании сообщили Euronews, что платформа удаляет пины (контент, который пользователи Pinterest находят в сети и сохраняют в своих аккаунтах), если они могут нанести вред здоровью.

"Одной из наших наиболее эффективных стратегий является выявление и блокировка веб-сайтов отдельных лиц или групп, которые распространяют ложную информацию о здоровье. Такой контент сразу удаляется с платформы", - рассказали Euronews представители платформы. В Pinterest сообщили, что начали блокировать антипрививочные публикации в прошлом году.

Глобальная угроза здоровью

В 2019 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые включила отказ от прививок в топ-10 глобальных угроз здоровью. В ВОЗ подчеркнули, что вакцинация спасает от преждевременной смерти от двух до трех миллионов человек в год.

"Нежелание делать прививки или полный отказ от вакцинации, несмотря на доступность вакцин, угрожает свести на нет прогресс, достигнутый в борьбе с болезнями, которые возможно предупредить с помощью прививок", - предупреждает организация.

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Во некоторых странах родителей, препятствующих вакцинации своих детей, привлекают к ответственности. В России нет подобной практики, а прививки несовершеннолетним проводятся только с согласия родителей.