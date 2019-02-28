Печать домов на 3D-принтерах: будущее, ставшее реальностью

Полы, лестницы, целые здания, распечатанные на 3D-принтерах, игра текстуры и света в архитектуре. Подобные "нестандартные" идеи не иссякают у сотрудников старт-апа Aectual из Нидерландов. Компания заботится об экологии. Свои проекты она создает из материалов, пригодных для вторичного использования. Старт-ап поддерживает Фонд сплочения Евросоюза.

"Сейчас нет солнечного света, но если бы он был, он бы проник внутрь, создав отражения. Этот цифровой дизайн можно менять на компьютере в зависимости от вашего географического положения. Это значит, что можно создавать дома с индивидуальным дизайном в широких масштабах", - объясняет руководитель старт-апа Ганс Вермёлен.

Общий бюджет проекта - 860 тысяч евро, из них более 300 тысяч выделяет Фонд сплочения ЕС. В проекте "безотходного производства" задействованы три больших 3D-принтера.

В команде из пятнадцати человек – специалисты из Нидерландов, Италии, России, Болгарии и США. Елле Феринха управляет роботами. Они работают круглые сутки, семь дней в неделю. Кто из них Феринхе нравится больше?

"Отец любит всех детей одинаково... На самом деле этих роботов нам дали на автомобильном заводе. Им, думаю, лет пятнадцать или двадцать. Еще есть компьютеры, которые управляют роботами. Мы обновили всю систему. Обычно "устают" не роботы, а программисты, так что, если роботы простаивают, то этой порой из-за нас".

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Сейчас здесь проектируют здание в честь столетия архитектурной школы Баухаус. Школа стала предшественником современного дизайна и оказала большое влияние на прикладное искусство. В новом здании будут био-полы.

Такое покрытие было выбрано для столовой в здании фонда Doen. Он помогает 270 неправительственным организациям благотворительной и экологической направленности по всему миру.

"Строительный сектор несет ответственность за 40 процентов выбросов углекислого газа, а при изготовлении пола Aectual не было вообще никаких отходов. Каменные полы, которые делали в древнем Риме, сохранились по сей день. Этот пол тоже продержится очень долго", - говорит Эстер Беубен, сотрудница фонда.

Все материалы можно полностью переработать. Полы, стены, лестницы могут менять цвет и форму... практически бесконечно.