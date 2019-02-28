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Маки Салл победил в первом туре

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 Марфа Васильева 
Маки Салл победил в первом туре
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REUTERS/Zohra Bensemra
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Действующий президент Сенегала Маки Салл побеждает уже в первом туре состоявшихся 24 февраля выборов. За 56-летнего главу государства, согласно предварительным данным избиркома, отдали голоса 58,27 % граждан, участвовавших в выборах.

Второе место занял бывший премьер-министр, 59-летний Идрисса Сек, за него проголосовали 20,5%. Оппозиция не признает результаты голосования, но не намерена оспаривать их в суде. Теперь предварительные результаты президентских выборов должен утвердить Конституционный совет Сенегала, после чего Маки Салл будет возглавит страну еще на 5 лет. У власти он находится с 2012 года.