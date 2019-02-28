Майкла Калви не отпустили

Московский городской суд отказался выпускать предпринимателя Майкла Калви под залог, признав законным его заключение под стражу до 13 апреля.

Защита настаивает, что обвинения в адрес Калви относятся к предпринимательской деятельности и потому не могут стать предметом уголовного разбирательства. А заключение помешает гражданским процессами: конфликты между акционерами дошли до суда не только в Москве, но также в Лондоне и на Кипре.

Дмитрий Клеточкин, адвокат:

«Мы уверены, что это попытка решить гражданско-правовой конфликт между акционерами банка „Восточный“ такими несложными уголовно-правовыми способами, потому что пока они здесь по СИЗО сидят, они, естественно, не могут ни выступать, ни координировать защиту в гражданских процессах».

Майкла Калви и пятерых его партнёров задержали по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах, в частности — в завышении цены акций. Сам Калви называет иск в его адрес «ложным доносом». Отправка инвестора в СИЗО вызвала протест в среде российских и зарубежных предпринимателей.