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Украина

На "Евровидение" от Украины может поехать Верка Сердючка

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 Наира Давлашян  и ТАСС
На "Евровидение" от Украины может поехать Верка Сердючка
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REUTERS/Bob Strong
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Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова в четверг заявила о том, на международный конкурс "Евровидение-2019", возможно, поедет Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, сообщает ТАСС.

"До 10 марта Андрей Данилко может сделать предложение Национальной компании. Мы ждем следующего витка обсуждения в обществе, имеет ли право Андрей Данилко, у которого есть концерты в России, ехать от Украины", - процитировало Кольцову издание.

Сам Данилко накануне заявил телеканалу "360", что, возможно, достанет "свои старые доспехи", "начистит звезду" и "поедет спасать" страну. В 2007 году исполнитель уже представлял Украину на песенном конкурсе в Хельсинки. Тогда он занял второе место.

Ранее прозвучало заявление, что Украина не будет участвовать в "Евровидении". Европейский вещательный союз (ЕВС) подтвердил эту информацию: "Между ЕВС и НОТУ продолжаются переговоры, но в 2020 году мы надеемся снова их увидеть", - сообщили организаторы.

"Евровидение-2019" пройдет в Израиле. Украину должна была представлять певица Maruv, победившая в национальном отборе, но она отказалась от участия в конкурсе из-за отсутствия договоренности с НОТУ. Предлагаемый исполнительнице контракт налагал запрет на выступления в России. Несмотря на то, что Maruv согласилась отменить концерты в России, она заявила, что не может согласиться с "кабальными" условиями украинской вещательной компании.

Maruv рассказала в своем Instagram, что среди "абсурдных" пунктов договора значится то, что авторские права на песню перейдут лейблу Warner Music, а самой певице будет запрещена любая импровизация на сцене и также несогласованное общение с журналистами.

"Теоретически меня могут заставить плясать на Дне рождения у какого-нибудь вице-премьера, - написала она, - и в случае отказа меня дисквалифицируют и обяжут выплатить штраф в 2 миллиона гривен (около 5 млн руб. - прим.). Плюс компенсировать НТКУ (НОТУ - прим.) якобы убытки!"

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Последние 24 часа были самыми эмоциональными в моей жизни. Я одержала честную победу в Национальном отборе на "Евровидение-2019", получив максимальную поддержку от телезрителей и высокий бал от членов жюри. Но теперь нашу с вами победу хотят отнять. Я - украинка, люблю свою страну и горжусь тем, что буду представлять Украину в Тель-Авиве на международном конкурсе "Евровидение - 2019" несмотря на то, что за сутки я получила предложения от трех разных стран представлять их. Но мой ответ категоричен - я выступаю от Украины и никак иначе! Вы, наверняка, уже слышали о договоре между участником от Украины и НТКУ, который должен быть подписан сегодня до обеда. Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого Закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в Международном конкурсе. А теперь про сам нашумевший договор, что требуют от меня: 1. Мне запрещена любая импровизация на сцене без утверждения НТКУ. (Несогласованный шпагат, например, приведет к штрафу в 2 миллиона гривен) 2. Незамедлительная передача авторских прав на песню, принадлежащих мировому лейблу Warner Music (об этих правах было известно до начала конкурса) 3. Четко выполнять любые требования и указания НТКУ. (Теоретически, меня могут заставить плясать на Дне рождения у какого-нибудь вице-премьера, и в случае отказа, меня дисквалифицируют и обяжут опять выплатить штраф в 2 миллиона гривен. Плюс компенсировать НТКУ якобы убытки!) 4. Запрет на общение с журналистами без согласования с НТКУ. (Что полностью нарушает свободу слова и права человека) И еще много чего абсурдного. В случае нарушения одного из пунктов штраф 2 миллиона гривен и компенсация убытков ещё на неопределенную сумму. Взамен от НТКУ я НИЧЕГО не получаю: ни копейки финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни, тем более, международной промо поддержки. Даже визой я должна заниматься сама. Хотя, в договоре есть всего несколько пунктов обязанностей НТКУ: 1. Давать мне подсказки касательно правил проведения конкурса. 2. С разрешения НТКУ взять с собой 10 человек за свой счет. Продолжение ?

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"Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене", - добавила певица.

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Сегодня наша встреча с НТКУ длилась около семи часов, в результате которой, мы так и не пришли к соглашению двух сторон. За несколько часов до жеребьевки меня попросили участвовать в Национальном отборе на «Евровидение – 2019». Я согласилась и выиграла, и с большой гордостью готова была представлять свою родную страну - Украину на международной песенной арене. Как ранее я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене. Я искренне благодарю и ценю каждого, кто в меня верил и голосовал. И прошу вас принять этот факт и не идти на конфронтацию. Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры. Завтра я проснусь с новыми силами - побеждать и популяризировать свою музыку в мире.

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НОТУ отреагировал на решение Maruv, заявив, что украинский национальный отбор на "Евровидение" в этом году выявил "систематические проблемы в украинской музыкальной индустрии", в том числе "связи исполнителей со страной-агрессором, с которой мы уже пять лет находимся в военном конфликте".

"Для некоторых эти связи приемлемы, у других они вызывают возмущение и нетерпимость", - говорится в заявлении на сайте.


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