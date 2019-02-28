На "Евровидение" от Украины может поехать Верка Сердючка

Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова в четверг заявила о том, на международный конкурс "Евровидение-2019", возможно, поедет Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, сообщает ТАСС.

"До 10 марта Андрей Данилко может сделать предложение Национальной компании. Мы ждем следующего витка обсуждения в обществе, имеет ли право Андрей Данилко, у которого есть концерты в России, ехать от Украины", - процитировало Кольцову издание.

Сам Данилко накануне заявил телеканалу "360", что, возможно, достанет "свои старые доспехи", "начистит звезду" и "поедет спасать" страну. В 2007 году исполнитель уже представлял Украину на песенном конкурсе в Хельсинки. Тогда он занял второе место.

Ранее прозвучало заявление, что Украина не будет участвовать в "Евровидении". Европейский вещательный союз (ЕВС) подтвердил эту информацию: "Между ЕВС и НОТУ продолжаются переговоры, но в 2020 году мы надеемся снова их увидеть", - сообщили организаторы.

"Евровидение-2019" пройдет в Израиле. Украину должна была представлять певица Maruv, победившая в национальном отборе, но она отказалась от участия в конкурсе из-за отсутствия договоренности с НОТУ. Предлагаемый исполнительнице контракт налагал запрет на выступления в России. Несмотря на то, что Maruv согласилась отменить концерты в России, она заявила, что не может согласиться с "кабальными" условиями украинской вещательной компании.

Maruv рассказала в своем Instagram, что среди "абсурдных" пунктов договора значится то, что авторские права на песню перейдут лейблу Warner Music, а самой певице будет запрещена любая импровизация на сцене и также несогласованное общение с журналистами.

"Теоретически меня могут заставить плясать на Дне рождения у какого-нибудь вице-премьера, - написала она, - и в случае отказа меня дисквалифицируют и обяжут выплатить штраф в 2 миллиона гривен (около 5 млн руб. - прим.). Плюс компенсировать НТКУ (НОТУ - прим.) якобы убытки!"

"Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене", - добавила певица.

НОТУ отреагировал на решение Maruv, заявив, что украинский национальный отбор на "Евровидение" в этом году выявил "систематические проблемы в украинской музыкальной индустрии", в том числе "связи исполнителей со страной-агрессором, с которой мы уже пять лет находимся в военном конфликте".

"Для некоторых эти связи приемлемы, у других они вызывают возмущение и нетерпимость", - говорится в заявлении на сайте.