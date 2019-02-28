Rendez-vous: концерты, выставки и спектакли

Четырехкратная обладательница "Грэмми" знаменитая мексиканская группа Maná отправляется в турне по США, гастроли откроются шоу в Техасе, оно состоится в начале апреля.

Произведения Сетембайлы Мсезан, художницы из ЮАР, экспонируются в Лондоне, Тайберн Гэллери, выставка открыта до середины апреля. Сетембайла работает в разных жанрах - она владеет техникой фотографии, свободно себя чувствует и в мире визуального искусства, и в мире перформанса.

Джанет Джексон подписала контракт на выступления в Лас-Вегасе.

Ее концерты начинаются в мае и продлятся до августа. На сцену Джексон будет выходить ежевечерне. Зрители увидят ее новое шоу, которое исполнительница назвала "Метаморфозы".