Ким Чен Ын ответил на вопросы журналистов

Саммит лидеров Северной Кореи и США в Ханое запомнится в том числе и тем, что в рамках встречи Ким Чен Ын ответил на вопросы иностранных журналистов. Возможно, указывают СМИ, такое произошло впервые. Один из репортеров спросил Ким Чен Ына, хочет ли он денуклеаризации.

Дождавшись перевода, председатель Госсовета КНДР сказал: "Если бы я не был готов сделать это, меня бы сейчас здесь не было".

"Это должно быть лучший ответ, который вы когда-либо слышали", - отреагировал Дональд Трамп.

Ким Чен Ын не уточнил, как именно будет происходить денуклеаризация Корейского полуострова, но сказал, что обсуждал эту тему с американским лидером.

"Готовы ли вы предпринять конкретные шаги, или пока нет?" - прозвучал очередной вопрос.

"Это то, что мы обсуждаем вот прямо сейчас", - отметил Ким Чен Ын.

Журналист: "Председатель Ким, вы готовы открыть представительство США в Пхеньяне?"

"Я полагаю, что это приветствуется", - заявил Ким Чен Ын.

В свою очередь президент США Дональд Трамп назвал эту идею "неплохой".