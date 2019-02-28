Страшная сказка о Нетландии

"Покидая Нетландию" - документальный фильм Дэна Рида об отношениях Майкла Джексона и двух его групи выходит в воскресенье и понедельник в эфир американской кабельной и спутниковой телесети HBO. На следующей неделе ленту покажет британский Channel 4.

Премьера 4-часовой ленты состоялась в конце января на фестивале независимого кино в Сандэнсе. Это история Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, в детстве друживших с Майклом Джексоном, выступавших с ним и гостивших в его поместье "Нетландия". После смерти кумира оба заявили, что покойный их растлил.

Семья Майкла Джексона настаивает на том, что представленная к фильме картина - ложь от начала и до конца, а ее герои пытаются получить материальную выгоду, клевеща на экс-кумира.

"Уэйд был просто непреклонен, когда дело дошло до суда в 2005-м, - говорит племянник поп-короля Тадж Джексон. - Он был первым и главным свидетелем защиты. Он твердо заявил, что ничего не произошло. Когда он давал показания в тот день, я поблагодарил его, а он ответил: "Это лишь капля из того, что я мог сделать. Твой дядя был потрясающим человеком!" Но потом он радикально изменил свою позицию, чтобы следовать определенной логике повествования. Я не знаю, откуда взялась эта новая история"....

Клан Майкла Джексона подал иск против канала HBO, обвиняя его в нарушении условий контракта 1992 года, в котором присутствовал пункт о нераспространении порочащих сведений о певце. Истцы намерены отсудить у СМИ 100 миллионов долларов.

"Понятно, что люди скажут: брат защищает брата, но я говорю правду и хочу, чтобы люди понимали, как все было. Я не понимаю, как кинорежиссер мог снять документальный фильм и не обратиться к семье своего героя, к другим людям, которые побывали в "Нетландии". Факты, ставшие достоянием общественности, рассказывают совершенно другую историю, нежели та, которую мы видим в картине", - говорит брат Майкла Марлон.

После показа "Покидая Нетландию" на фестивале в Сандэнсе, зал разразился овациями, рассказывают очевидцы. Критики охарактеризовали фильм Дэна Рида как "историю о том, как двое влюбленных в своего кумира детей попали в сказку, а потом выросли и поняли, что она была страшной"...