Как спасти здания от разрушений в случае землетрясения: опыт Бутана

Бутан известен своей философией Валового национального счастья и невероятной архитектурой. Но как уберечь и то, и другое, если королевство расположено в сейсмоопасной зоне?

Дома из камня и утрамбованной земли - неотъемлемая часть пейзажа города Тхимпху. В Бутане две трети построек именно такие - от автозаправочных станций до госучреждений и футбольного стадиона.

Что можно сделать, чтобы укрепить эти здания? В новом выпуске программы "Глобально о Японии" мы увидим, как японские ученые помогают коллегам из Бутана укреплять старые дома, чтобы здания выстояли в случае очередного землетрясения.