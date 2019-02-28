«Край галактики» почти достроили

Компания «Дисней» обнародовала новое видео со стройки «Края галактики» — это название новых тематических парков по мотивам вселенной «Звёздных войн». Строительство идёт уже несколько лет и должно завершиться летом в калифорнийском Диснейленде, а к октябрю — и во Флориде.

На шести гектарах решили изобразить не и без того популярные Татуин или Хот, а планету, которая редко упоминалась в книгах и не появлялась в фильмах.

Reuters

Проект скромно называют самым масштабным и амбициозным в истории развлекательных парков. Причём организаторы обещают предпринять невиданные доселе шаги для того, чтобы посетители действительно почувствовали себя на другой планете, а не в парке: скучать не получится даже в очередях.

«Инопланетным» будет всё, вплоть до меню из животных и растений со всей галактики, не говоря уже о возможности прокатиться на имперском шагоходе или «Соколе тысячелетия».