Верховный суд Дагестана поддержал жителей разрушенного посёлка Временный

Верховный суд Дагестана удовлетворил апелляционную жалобу жителей посёлка Временный, чьё жильё было разрушено в ходе контртеррористической операции осенью 2014 года. Об этом сообщает правозащитный центр "Мемориал", который представляет интересы потерпевшей стороны в судебных инстанциях.

Контртеррористическая операция длилась с сентября по ноябрь 2014, около 900 жителей были вынуждены покинуть свои дома на время "зачистки". Вернувшись, они обнаружили, что их дома и квартиры сильно повреждены или разрушены, а личному имуществу нанесён значительный ущерб. В ходе поиска убежища боевиков оперативники превратили некоторые дома в руины.

После многочисленных жалоб местных жителей на действия силовиков была назначена специальная комиссия для оценки ущерба, нанесенного в ходе спецоперации. Она признала 42 здания непригодными для проживания. Жителям были обещаны компенсации, которых они до сих пор не дождались.

Потеряв свои дома, жители Временного были вынуждены жить у родственников и друзей или делать ремонт за свой счёт. По словам "Мемориала", инициативная группа жителей поселка и юристы организации не раз обращались в различные инстанции, чтобы добиться положенных выплат. Юрист "Мемориала" Марина Агальцова уточняет, что речь идёт о компенсациях в размере от 50 до 100 тысяч рублей на человека. Всего в списках на компенсацию около 500 человек.

Советский суд Махачкалы в июле 2018 года отказал в иске 128 жителям посёлка, которые обжаловали бездействие властей. Тогда в суде посчитали, что власти всё это время занимались согласованием вопросов о компенсационных выплатах, и к тому же, истцами был пропущен трехмесячный срок на обжалование.

В ответ на это правозащитники из "Мемориала" утверждали, что согласование документов началось через полтора года после спецоперации, и ещё два года ушло на согласование документов в региональных ведомствах, хотя по закону на это отводится всего три месяца."Мы полагаем, что налицо ненадлежащее исполнение обязанности со стороны государственных органов по согласованию документов",- отмечает Агальцова.

Со вторым утверждением, об истечении срока давности, правозащитники тоже не согласились. Советский суд Махачкалы вел отсчёт от даты ответа правительства России о том, что власти региона не запросили из федерального бюджета средств на выплату компенсаций. А юристы защиты настаивали на том, что за дату отсчёта следует взять декабрь 2017 года, когда стало известно, какой именно госорган не давал ход делу. Из материалов дела становится ясно, что это, по всей видимости, местное МВД.

Юристы «Мемориала» несколько раз обращались в полицию по поводу превышения полномочий со стороны военных в посёлке Временный, однако им отказывали в возбуждении дела. В 2017 году "Мемориал" обратился в Европейский суд по правам человека в связи с нарушениями, допущенными в ходе спецоперации. В подобных случаях власти страны, как правило, заинтересованы в урегулировании вопроса о компенсациях внутри национальной судебной системы, не дожидаясь решения Страсбурга.

Правозащитники и некоторые из пострадавших дагестанцев утверждают, что на жителей поселка оказывалось давление. "В то время только пять человек готовы были действовать. Все остальные боялись. Им угрожали - подбросом наркотиков, постановкой на учет [в качестве] ваххабистов, - заявила Euronews юрист "Мемориала" Марина Агальцова. - Сначала жители надеялись, что власти все-таки выплатят компенсацию. Но через пару лет поняли, что не выплатят. И тогда еще 130 человек уполномочили нас действовать".