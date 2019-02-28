Угрозой климату становится популизм

Восьмую неделю подряд бельгийская молодежь проводит акцию с требованием к Евросоюзу и национальным властям усились борьбу с изменениями климата на планете. В четверг главное шествие состоялось в Антверпене.

Между тем, опубликованный в Брюсселе доклад экспертов указал на то, что различные популистские, националистские и экстремистские партии отвлекают на себя внимание общественности от климатического движения и тем самым ослабляют его.

«Многие из этих партий отрицают изменения климата, они не верят науке и Евросоюзу, - сказал евродепутат Джо Лайнен. - Эти партии не верят тому, что климат изменяется под воздействием человека и не верят в способность Европы проводить климатическую политику на транснациональном уровне."

Этот социал-демократ работает в парламентском Комитете по окружающей среде, хорошо информированном о пагубных последствиях изменения климата. Джо Лейнен опасается, что крупнейшие фракция вернётся от климатической к традиционной повестке дня под влиянием маргиналов.

«Они очень крикливы. Опасность в том, что из-за них основные партии могут занять пассивную позицию в отношении климата и почувствовать себя комфортно, — продолжал немецкий депутат. - Поэтому мы должны внимательно следить за теми, кто отрицает климатические изменения, и за влиянием, которое они могут оказать на другие политические партии на европейском уровне ».

Переход на чистые технологии и возобновляемые источники энергии может оказаться слишком дорогими для партий и движений, ставящих на первое место сиюминутные потребности человека.