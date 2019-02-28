Климат и популизм. Макрон за Барнье. Текила мексиканская

Обзор "Вкратце из Брюсселя":

Климату угрожает популизм

Бельгийская молодёжь требует усилить борьбу с изменениями климата. Эксперты предупреждают, что популистские партии отвлекают на себя внимание от климатического движения и тем самым ослабляют его.

Макрон продвигает француза Барнье

По сведениям агентства Reuters, президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы новым Президентом Еврокомиссии стал француз Мишель Барнье, представлявший ЕС на переговорах о «брексите».

Это противоречит политической логике, поскольку Макрон — левоцентрист, а Барнье состоит в правоцентристкой Европейской народной партии, которая уже выдвинула своим официальным кандидатом на смену люксембуржца Жан-Клода Юнкера немца Манфреда Вебера.

Плохое обращение с мигрантами

Европейский суд по правам человека определил, что Греция и Франция плохо обращаются с несовершеннолетними беженцами.

Девять юных нелегалов пожаловались на условия содержания в полицейских участках, куда они попали сразу по прибытии в Грецию.

А французские власти не оказали достаточной помощи двенадцатилетнему афганцу в импровизированном лагере мигрантов в Кале.

Текила - только мексиканская

Еврокомиссия одобрила включение в реестр защищенных географических указаний мексиканской «Текилы». Этот крепкий алкогольный напиток получают путем перегонки сока голубой агавы. Помимо сыры рокфор и шампанского в реестре 31 продукт, изготовленный за пределами ЕС.

Само название текила стало интеллектуальной собственностью Мексики.