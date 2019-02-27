ВВС Пакистана сбили два индийских самолёта в своём воздушном пространстве (АФП)

В среду ВВС Пакистана сбили два индийских истребителя в своём воздушном пространстве. Пилот одного из них взят в плен. Об этом сообщило информагентство "Франс Пресс", ссылаясь на заявление представителя пакистанской армии.

Инцидент произошёл спустя сутки, после того, как индийские военные нанесли авиаудар по учебному лагерю террористов, расположенному на пакистанской стороне спорного Кашмира. В Нью-Дели завили, что были уничтожены сотни экстремистов группировки "Джейш-э-Мохаммад" и что акция носила "превентивный характер".

В Исламабаде выступили с осуждением действий соседнего государства, подчеркнув, что оставляют за собой право дать на них ответ "в любое время и в любом месте".