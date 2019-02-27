Жизнестойкость - японское "лекарство" от стресса

Землетрясения и цунами – нередкое явление для Японии. Некоторые из них наносят огромный ущерб. В 1995 году шесть тысяч жителей Кобе стали жертвами разрушительного землетрясения. Но постепенно город приходит в себя.

"Город Кобе пережил тяжелые времена. Но местные жители смогли продемонстрировать свою стойкость. Они вернулись к нормальной жизни и восстановили экономику региона. Сейчас эти люди трудятся не покладая рук, чтобы приблизить лучшее будущее", - передает из Кобе корреспондент Euronews Апостолос Стоикос.

Шаг в будущее

В конце 90-х в городе был открыт Биомедицинский инновационный кластер Кобе. Цель – создание новых рабочих мест и оживление экономики региона. Сейчас здесь работают 350 компаний и институтов, в которых трудятся 10 тысяч человек. Этот кластер приносит экономике страны более миллиарда долларов ежегодно.

Неподалеку находится Центр вычислительной науки Riken, ставший домом для одного из самых мощных суперкомпьютеров в мире. Он получил название K Computer. Запущен он был в 2011 году. Сейчас пользоваться этим суперкомпьютером могут ученые со всего мира.

"Эта машина используется в разных целях, не только в фундаментальной науке, но и для производства товаров нового поколения. Например, одна компания использовала K Computer для создания нового типа шин, чтобы автомобили издавали меньше шума. Другие компании разрабатывали здесь новые лекарства, а какие-то проектировали мосты и дороги", - рассказывает директор Центра Сатоши Матцуока.

Стойкость - ключ к успеху

Всего этого бы не было, если бы не сила и решительность жителей Кобе. Вот почему правительство Японии вместе с Международным академическим форумом решило организовать здесь Форум жизнестойкости Кансай.

"Жизнестойкость помогает нам в стрессовых ситуациях. Важно вновь вернуться к прежнему состоянию. Это как весна", - убеждена директор японского отделения Управления ООН по вопросам уменьшения опасности бедствий Юки Матцуока.

Форум привлек ученых со всех концов мира. Все они убеждены, что стойкость – качество, необходимое для выживания как отдельных людей, так и общества в целом. И помочь это качество может в самым разных ситуациях.

"Это базовая человеческая потребность. Не только в случае стихийных бедствий, но и при решении других задач. Неважно, чего это касается - вопросов инноваций, модернизации, торговых сделок, проблемы старения общества и сокращения населения, проблемы образования или вопроса о том, как убедить молодое поколение продолжить борьбу ради лучшего будущего", - говорит преподаватель университета Белграда Лилиана Маркович.

"Жизнестойкость – это общая потребность, - считает Пенг Ер Лам из Национального университета Сингапура. - Если вы знаете, что другие страны смогли справиться с какими-то трудностями, то это и вам придает силы. И я имею в виду не только некий технологический ответ. Я говорю еще и о вдохновении".

С заботой о душе

Известный архитектор Тадао Андо убежден, что после природных катастроф нужно думать не только о восстановлении разрушенных зданий, но и о душе.

"Нам необходимы дома, и мы должны их отстроить заново. Но раны нужно залечивать и духовно. Я думаю, очень важную роль играет искусство. В случае стихийных бедствий нам приходится искать ответы на практические вопросы, но мы не должны забывать о душе".