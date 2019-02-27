Неделя моды: от teddy-girls до андрогинов

Каким должен быть фирменный для DIOR нью-йоркский стиль в 2019 году? Этим вопросом задалась, разрабатывая коллекцию для Недели моды в Париже, креативный директор марки Мария Грация Кьюри.

Размышляя над ответом, она обратилась к Teddy-girls - одной из первых женских субкультур, появившихся в чопорной Великобритании в середине ХХ века. Обувь на высоком каблуке и с острым носом, шляпы с высокой тульей и широкими полями, принт в клетку, свободные силуэты и глубокие холодные оттенки - за происходящим на подиуме в Музее Родена с интересом наблюдали Дженнифер Лоуренс, Наталья Водянова, Кара Делевинь. Вдохновленную "стильными пацанками" коллекцию Кьюри критики оценили высоко за неподражаемую смесь чисто-британского шика и контркультуры с легкой примесью феминизма.

"В британской культуре традиции очень важны, - заявила креативный директор DIOR. - Да, есть королевская семья, но в то же время в этом обществе всегда умели нарушать правила. В Великобритании родилось множество субкультур"!

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Новая коллекция Энтони Ваккарелло - ведущего дизайнера Yves Saint Laurent - стала полной противоположностью. Засилье черного и прозрачного, глубокие декольте, шорты или мини-платья, головокружительные шпильки.

За андрогинами на подиуме, отражавшимися в зеркалах павильона у подножия Эйфелевой башни, следили из первого ряда Катрин Денев, Шарлотта Гинсбург и Кейт Мосс. Все они отметили неприкрытую сексуальность нового творения молодого и дерзкого бельгийского дизайнера.