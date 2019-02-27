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Брюссельское бюро

На Конгрессе против смертной казни

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 Андрей Бекетов 
На Конгрессе против смертной казни
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Из всех европейских стран только Беларусь применяет смертную казнь. Но и граждане Евросоюза могут быть приговорены к высшей или исключительной мере наказания.

Такое случилось Хоакином Мартинесом. Вследствие судебной ошибки этот испанский бизнесмен провёл три года в камере смертников в американском штате Флорида. Под международным давлением его дело пересмотрели, и он был освобожден.

«Недостаточно быть невиновным. У тебя должны быть: хорошая команда адвокатов, достаточно денег и ресурсов, на твоей стороне должны быть средства массовой информации и учреждения, - говорит Мартинес. - Моё отношение к смертной казни сильно изменилось после того, как я увидел лица осужденных на неё и лица их родственников — это ведь тоже жертвы, о которых никогда не говорят».

52 государства практикуют лишение людей жизни за тяжкие преступления, больше всего - Китай, в том числе за такие проступки, как подделка денег или браконьерство.

На 7-м Всемирном конгрессе против смертной казни в Брюсселе депутаты Европарамента предложили вознаграждать за её отмену те развивающиеся страны, которые получают помощь по Соглашение Котону.

«Это должно быть сделано в любом случае, - говорит немецкий "зелёный" Клаус Бюхнер. - Но Соглашение Котону не слишком выгодно для стран, с которыми оно заключено. Поэтому правительства могут принять более благоприятные дополнительные условия».

При таком поощрении 4/5 из стран Африки согласились отменить смертную казнь или ввести на неё мораторий. Но Соглашение Котону истекает в 2020 году, и Евросоюзу предстоит усилить борьбу за то, чтобы у человека не отнимали его право на жизнь.