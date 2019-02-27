За отмену смертной казни. Выборы прокурора. Рекорды погоды

Обзор "Вкратце из Брюсселя":

На Конгрессе против смертной казни

Депутаты Европарамента предложили вознаграждать за отмену смертной казни те развивающиеся страны, которые получают помощь по Соглашение Котону.

Из всех европейских стран только Беларусь практикует такое наказание. Но и граждане Евросоюза могут быть приговорены к нему, например, в США.

Прокуратуру ЕС может возглавить румынка

Основным претендентом на пост руководителя Европейской прокуратуры стала Лаура Кодруца Ковеси. Ранее она занимала должность главного прокурора румынского Управления по борьбе с коррупцией.

Кандидатуру Ковеси одобрили в Брюсселе несколько комитетов Европарламента, и при голосовании она обошла конкурентов из Франции и Германии.

Народники готовятся изгнать венгров

Виктор Орбан может вскоре быть исключен правоцентристской Европейской народной партии. Как сообщила газета The Guardian, эта крупнейшая фракция Европарламента обсудит 20 марта премьер-министра Венгрии и его партию «Фидес».

Популистская, ксенофобская и антиевропейская риторика Орбана вызывает всё большие нарекания со стороны руководящих органов ЕС.

На Западе тепло и пыльно

Брюссельцы уже загорают. В Западной Европе рекордно высокие для зимы температуры - 20 градусов по Цельсию в Лондоне, 19 - в Париже.

Но жителей тех же городов, а также Мадрида, на этой неделе предупреждают о сильном загрязнении воздуха. Повышенный уровень содержания взвешенных частиц отмечается в Северной Италии, Бельгии и Нидерландах.