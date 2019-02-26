«Наш, советский» и турецкий

Музей Александра Пушкина открыт в турецкой Анталье.

В этом году отмечают не только 220 лет со дня рождения поэта, но и 190 лет его путешествия в Турцию: она стала единственной страной за пределами Российской империи, где Пушкин побывал. Об этом он написал «Путешествие в Арзрум». В самом Эрзуруме также планируют открыть музей поэта в доме, где тот останавливался.

В Анталье же экспозиция размещена при русской школе; организаторы заявляют, что она рассчитана не только на русскоязычную диаспору, но и на граждан Турции и туристов из других стран.

Среди экспонатов — произведения Пушкина, изданные в Турции и России, а также например экземпляр газеты «Правда» 1937 года: в годовщину гибели поэта его называют «нашим, советским».

Со временем экспозицию планируют расширить в масштабный литературный музей, посвящённый не только Пушкину, но и другим русским писателям и поэтам.