"Денуклеаризация без спешки"

Красная ковровая дорожка, почётный караул, толпы встречающих с цветами и северокорейскими флагами в руках... Вьетнам принимает у себя Ким Чен Ына. Он прибыл в Ханой во вторник, чтобы днём позже встретиться со своим американским коллегой.

Во вьетнамскую столицу также прилетел госсекретарь Штатов Майкл Помпео.

Мировое сообщество надеется на то, что второй саммит КНДР-США выведет из тупика переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова. Однако накануне Дональд Трамп сказал, что с решением этого вопроса «не торопится» и не станет "торопить северокорейскую сторону".

Американские СМИ высказали опасения, что президент может пойти на излишние уступки Ким Чен Ыну, в обмен лишь на обещания избавиться от ядерного арсенала, как это было на первом саммите в Сингапуре.

На этот раз от лидеров двух стран ждут не подписания декларации о намерениях, а разработку "дорожной карты" с конкретными сроками и мерами по свёртыванию ядерной программы Северной Кореи.