В Баку почтили память погибших в Ходжалы

Многотысячное шествие, приуроченное к 27-й годовщине трагических событий в городе Ходжалы в Нагорном Карабахе, состоялось во вторник в столице Азербайджана.

По улицам Баку - от главной площади Азадлыг (что переводится как "Свобода") до памятника жертвам ходжалинских событий - прошли, по разным данным, от 10 до 50 тысяч человек. По окончании шествия президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил к мемориалу венок.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования, после неоднократных предупреждений о готовящемся наступлении, начали штурм Ходжалы, из которого азербайджанскими силами велся обстрел Степанакерта. Во время штурма и после него, были ранены, погибли и пропали без вести сотни мирных жителей: в источниках указываются цифры от 480 до 613 человек.

Массовое убийство в Ходжалы наблюдатели и правозащитные организации характеризуют как самое крупное кровопролитие времен Карабахской войны. Армянская сторона утверждает, что для выхода мирных жителей был открыт гуманитарный коридор и что большинство из них были убиты на территории, контролируемой азербайджанскими формированиями.