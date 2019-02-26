"Пежо-Ситроен" отчитался о рекордных продажах

Французский автопроизводитель PSA Group во вторник повысил среднесрочный ориентир прибыли, отчитавшись о рекордных продажах и доходах по итогам прошлого года благодаря популярности кроссоверов Peugeot 3008 и 5008. Прибыль автомобилестроительной компании в 2018 году увеличилась на 47% или в полтора раза. Продажи выросли на 19 процентов до 74 миллиардов евро с 62 миллиардов 300 миллионов годом ранее.

Глава PSA Карлос Таварес: "Поскольку по-прежнему ведутся дискуссии о тарифах, мы подождем несколько недель или несколько месяцев, пока не увидим, какие тарифы появятся в результате этих обсуждений, и подтвердим, что наши бизнес-планы выполняются".

Цель группы PSA - увеличение продаж за пределами Европы на 50% к 2021 году и позиционирование своих брендов на новых рынках: Peugeot - в США, Citroеn - в Индии и Opel, который был приобретен в 2017 году у американского автоконцерна General Motors, в России.