Как 5g изменит мир?

На Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне только и говорят, что о пятом поколении мобильной связи 5G и его невроятной скорости. Компания NTT Group показала, как при помощи этой технологии два музыканта могут играть вместе, находясь в двух разных местах.
Но речь не о музыке. Руководство крупнейшей телекоммуникационной компании Японии уверено, 5g изменит мир.
Южнокорейский мобильный оператор KT уже использует сеть 5G и рассказывает, чего ждать в ближайшие годы.
В скором времени к единой сети будут подключены миллионы предметов. А это таит в себе и определённые риски: ведь и у хакеров появится гораздо больше возможностей для атак.
Несмотря на риски, к пятому поколению мобильной связи стремятся подключиться все. На Конгрессе представлены более 500 новинок. Европейцы намерены внедрить технологию 5g уже до конца года.
Скорость. Вот главное обещание технологии 5G. Пока не понятно, как будут решены вопросы безопасности, как конкретно будет внедряться технология. Ясно одно - это случится уже совсем скоро.