От фламенко до медитации: в Сочи завершился фестиваль искусств

Театральный перформанс на стыке медитации и боевых искусств от актеров с Тайваня, страстное фламенко, мастер-классы игры на фортепиано и виолончели от виртуозов из Южной Кореи и России. Культуры разных стран объединились на Зимнем международном фестивале искусств в Сочи. Многие проекты стали результатом сотрудничества российских и зарубежных артистов.

Танцор Серхио Берналь выступает в труппе Национального балета Испании, но не меньшую страсть он питает к фламенко.

"Я думаю, для танцора фламенко очень важно каждый день ходить на уроки классического балета, потому что он тоже должен думать о линиях и крутить пируэты".

На фестивале состоялась премьера новой постановки "Болеро" Мориса Равеля. На сцене - Серхио Берналь, его коллега из Национального балета Испании Мириам Мендоса и испано-американский танцовщик, премьер "Нью-Йорк Сити Балет" Хоакин де Лус.

"Шаги во фламенко более ритмичны. Разница в том, что во фламенко вы больше прикованы к земле, а в балете много прыжков. Но и тот, и другой танец может быть очень мужественным", - говорит де Лус.

Для тех, кто хотел бы научиться чему-то новому, во время фестиваля были организованы мастер-классы. Своими знаниями с коллегами поделился южнокорейский пианист Таэ Чин Ким.

Еще один гость – ученик Мстислава Ростроповича, российский виолончелист и дирижер Иван Монигетти. Сейчас он живет в Швейцарии и преподает в Базельской музыкальной академии.

"Существуют особая техника, упражнения, которые позволяют расслабиться, но как только ты погружаешься в музыку, ты забываешь обо всем, ты живешь тем произведением, которое играешь", - говорит виолончелист.

Перформанс "Театра У" – это сочетание медитативных техник, игры на барабанах, боевых искусств, танцев и актерского искусства. Постановка под названием "Звуки океана" впервые была представлена зрителям еще 10 лет назад. В этом перформансе нет повествования, сюжетной линии, каких-либо диалогов. Главное здесь только звуки воды.

"С помощью музыки, игры на барабанах и движений мы воссоздаем звуки воды. Они делятся на пять категорий, которые мы называем "Падение", "Текущая вода", "Прибой", "Слушая сердце океана" и "Звуки океана". Всё начинается со звуков капель дождя. Их становится все больше, они объединяются в поток, образуют реку, которая потом впадает в океан", - говорит музыкальный директор Хуань Чжи Цзюнь.

Художественный директор фестиваля – дирижер Юрий Башмет. Он нам рассказал, в чем, по его мнению, заключается задача дирижера.

"Нет, это не диктатор, совершенно точно. Сто человек, играющих в симфоническом оркестре, должны верить этому человеку. Это не полицейский, который показывает направо-налево. Все-таки здесь сидят профессиональные музыканты, а царящая тут атмосфера зависит от дирижера".

Живопись, поэзия, музыка 20 века - у зрителей фестиваля появилась возможность побывать в параллельных мирах. Так назывался один из концертов. На сцене – актриса Анна Ковальчук. Она читает стихи Твардовского, Симонова и Пастернака.

Научиться чему-то новому на фестивале смог и наш корреспондент Вольфганг Шпиндлер. Его учителем стал сам Юрий Башмет. "В этом году зрители фестиваля вновь смогли увидеть удивительные примеры сотрудничества между российскими и иностранными артистами. У музыкантов была возможность улучшить свою технику во время мастер-классов. А я смог поработать над своими дирижерскими навыками. Секретами со мной поделился Юрий Башмет. Убедитесь сами!"