Турнир по дзюдо в Дюссельдорфе: победа Агияр, Ортис и Мехдиева

Третий день турнира Большого шлема по дзюдо в Дюссельдорфе подарил зрителям множество незабываемых впечатлений.

Майра Агияр из Бразилии, которой не было равных в категории до 78 кг, получила золотую медаль из рук мэра Дюссельдорфа Томаса Гайзеля. Чемпионка мира 2017 года в финальном поединке одолела немку Анну-Марию Вагнер. Прекрасно выполненный бросок о-сото-гари принёс бразильянке 5 титул турнира Большого шлема в её карьере.

Майра Агияр Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Вторая золотая медаль, разыгранная в этот день среди женщин, досталась кубинке Идалис Ортис, которая в финальном матче встретилась с действующей чемпионкой мира японкой Сарой Асахиной. Кубинке удалось одержать верх в этой непростой схватке и доказать, что на этом турнире в категории свыше 78 кг она лучшая. Награды в этой категории вручил президент федерации дзюдо Германии Питер Фризе.

Идалис Ортис: “Мы обе очень хорошие спортсменки, но в матче кто-то должен победить.”

На верхнюю ступень пьедестала в категории до 90 кг поднялся азербайджанец Мамедали Мехдиев. Уже на отборочном этапе он продемонстрировал невероятное мастерство и на пути к финалу трижды удостоился от судей оценки "иппон" - чистая победа. В решающем поединке он одолел японца Санширо Мурао, и на этом турнире в Дюссельдорфе впервые прозвучал гимн Азербайджана. Бронзовую медаль в этой категории получил россиянин Михаил Игольников.

Награждение в категории до 90 кг Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Мамедали Мехдиев: “Мне кажется, японские борцы не делятся на молодых и старых. Это неважно, потому что у всех японцев есть талант и упорство. Но мой соперник сегодня в самом начале получил два штрафных очка, поэтому я просто постарался сохранить преимущество до конца матча, и мне это удалось. Я хорошо выступил, победил и очень счастлив.”

Серебряный призёр Олимпиады в Рио Хисаёши Харасава стал лучшим в самом тяжёлом весе. В финальном поединке он уложил на татами россиянина Инала Тасоева своим любимым броском учи-мата. Гость международной федерации дзюдо Вим Фогель вручил награды Харасаве, Тасоеву и другим призёрам в категории свыше 100 кг.

Призёры в категории свыше 100 кг Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Ещё одно золото в копилку сборной Страны восходящего солнца положил Иида Кентаро. Победу в финальном матче против действующего чемпиона мира корейца Чо Гухама японцу принесла техника аши-ваза.

Иида Кентаро и Чо Гухам после финального матча Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Россиянка Антонина Шмелёва не заняла призового места, но в первом же поединке одолела действующую чемпионку мира в категории до 78 кг Шори Хамаду. Великолепный бросок о-сото-гари стал самым зрелищным приёмом дня.