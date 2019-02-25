Грузия: "День советской оккупации"

Грузия отметила в 25 февраля День советской оккупации, учрежденный парламентом страны 9 лет тому назад. К мемориалу в Коджори возложили венки президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Мамука Бахтадзе. 25 ферваля 1921 года Красная армия вступила в Тбилиси, в боях у посёлка Коджори в 18 километрах от столицы ей противостояли юнкера Тифлисского военного училища.

"Здесь, на этом месте, в этот день, 98 лет назад завершилось сражение за Тбилиси, здесь погибло много юнкеров. Этот памятный для нас день, в этот день началась борьба за независимость Грузии, которая ещё не закончилась", - сказала Саломе Зурабишвили.

Память юнкеров почтили и другие политики, представители правящей партии и оппозиции. Государственные флаги приспущены у дворца президента Грузии, здания парламента, министерств и и административных зданий по всей стране.

Погибших в боях за Тбилиси юнкеров похоронили во дворе военного собора Александра-Невского - он был разрушен в 1930 году по указу Берии, и сейчас на этом месте стоит здание парламента страны.