Черепно-мозговые травмы: новые пути диагностики

2,5 миллиона жителей ЕС каждый год получают черепно-мозговые травмы. Их выздоровление зависит не только от методов, но и от места лечения. Врачи, собравшиеся на встречу в Университете Антверпена, считают, что необходимы изменения, и каждый пациент имеет право на лучшее лечение и персональный подход. В чём же это может состоять?

Барт получил черепно-мозговую травму, когда в марте 2015 года попал в автомобильную аварию. Его случай весьма показателен. Врачи занялись лечением переломов и ушибов, полученных им в нижней части тела, но не зафиксировали черепно-мозговую травму. Барт осознал наличие этой проблемы, лишь когда окружающие стали говорить, что его поведение изменилось. За его лечение взялся эксперт по черепно-мозговым травмам профессор Эндрю Маас.

– Я стал очень быстро выходить из себя, – рассказывает Барт, – чуть что – сразу злился, моментально раздражался. Я сделался совсем не таким, каким был прежде. Но сперва я не хотел признавать этого – до тех пор, пока врач не сказал мне, что это совершенно совершенно естественно, и что такое происходит гораздо чаще, чем многие думают.

– К счастью, он получил надлежащую помощь и лечение, и полностью выздоровел, – говорит Эндрю Маас. – Но у других пациентов, которые не получают такой помощи, эти симптомы могут усилиться.

Такие случаи, как у Барта, будут изучаться специалистами со всего Евросоюза, которые объединяются в рамках проекта ЕС под названием Center-TBI. На встрече экспертов, прошедшей в Университете Антверпена они признали необходимость принятия срочных мер.

– За последние 40 лет у нас не появилось новых методов лечения черепно-мозговых травм, – говорит Фиона Леки из Университета Шеффилда. – Поэтому действительно исследователям со всего континента потребовалось собраться вместе, чтобы изучить эту патологию и как следует разобраться, что именно вызывает столь высокий уровень смертности и инвалидности у наших пациентов.

Специалисты, вовлечённые в проект Center-TBI изучают истории болезни 4500 пациентов с черепно-мозговыми травмами из 19-ти стран. Сфера охвата широка, поскольку эксперты обследуют пациентов разного возраста, сравнивают методы лечения, используемые в городе и в сельской местности, сопоставляют экстренные меры и оценивают состояние людей спустя месяцы после получения травм.

Усиление внимания к черепно-мозговым травмам связано с тем, что теперь их воспринимают как хроническое заболевание, которое дорого обходится обществу.

– Это огромная проблема и для человека, и для его семьи, – подчёркивает профессор Дэвид Менон, – ведь некоторые пациенты становятся просто неспособны пошевелить рукой или ногой, у них могут возникнуть проблемы с мышлением, пониманием, общением, реинтеграцией в общество. Это серьёзная проблема для всего общества, потому что один из каждых 200 долларов, которые тратятся в мире, идёт на лечение больных, получивших черепно-мозговые травмы, или на уход за ними.

Многообещающим подходом представляется использование магнитно-резонансной томографии (МРТ), этот метод позволяет раньше выявить наличие травмы и дать врачам подробную информацию о повреждении ткани головного мозга. Эта дорогая и сложная процедура не применяется сейчас для диагностики черепно-мозговых травм, хотя может сыграть очень важную роль.

– Компьютерная томография очень важна для выявления кровоизлияний или повреждений черепа, – поясняет Ян Верхейден из ICOMETRIX, – но МРТ гораздо лучше передаёт контраст тканей.

Использование МРТ – лишь один из шагов, предложенных исследователями, но главное – это вопрос организации медицинской помощи.

– Полагаю, главный шаг вперёд, который нам предстоит сделать, – считает Эндрю Маас, – касается управления здравоохранением и стратегии лечения».

Барту выписали лекарства и назначили психологическую помощь. Он продолжит обследоваться у врачей Center-TBI, которые опубликуют свои результаты в апреле 2020-го года.