Саммит ЛАГ-ЕС: "инвестиции в стабильность"

"Инвестиции в стабильность" - под таким лозунгом в египетском Шарм-эш-Шейхе проходит первый в истории совместный саммит Евросоюза и Лиги арабских государств.

Спектр обсуждаемых тем самый широкий: от региональных конфликтов, борьбы с терроризмом и изменением климата - до миграции, соблюдения прав человека и торговых отношений.

"Что касается миграции, я хотел бы выразить свою признательность тем из присутствующих, кто взял на себя ответственность за беженцев, помогает им, кто принимает своевременные меры по борьбе с незаконным ввозом мигрантов. Мы должны работать над этим сообща", - такие слова произнёс Дональд Туск, председатель Европейского совета.

"Не настало ли время для выработки общего, комплексного подхода для борьбы с терроризмом? Главная роль в ней должна быть отведена силам безопасности. Также эта борьба должна включать интеллектуальное противостояние идеологии террористов. И ещё одна важная задача - положить конец финансированию, любой поддержке, оказываемой террористическим группировкам", - заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Укрепить сотрудничество для разрешения мировых проблем и организовать совместный поиск путей выхода из кризиса - цель двухдневного саммита, участие в котором принимают главы государств и правительств, министры иностранных дел из почти 50 стран.