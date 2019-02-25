Нон-стоп богослужение за беженцев-армян

Событие, похожие на чудо, прозошло недавно в пригороде Гааги. В местной церкови прошлой осенью укрылась армянская семья, которой угрожала депортация на родину, где, по утверждению отца, он получал угрозы расправы за свою политическую деятельность.

С целью поддержки этих непризнанных властями беженцев священик и прихожане начали бессрочную службу.

Для живущей по соседству нидерландки это было проявлением гуманизма и солидарности:

«На службе присутстовали не только верующие, хотя много было и таких, - вспоминает Изольда Вербургт. - Думаю, люди пришли выразить сочувствие к беженцам, предложить им помощь. Ведь церковь учит милосердию и любви к ближнему. Мне хотелось, чтобы получили защиту прежде всего дети этой армянской семьи, которые провели в нашей стране уже большую часть своей жизни. Вот прочему я присоединилась к этой акции».

Законы Нидерландов не позволяют полиции вторгаться в храм во время богослужения, и оно продолжалась 96 дней. В конце концов убежище было предоставлено этой семье и 700 другим. Председатель Совета протестантской церкви объясняет, почему она вынудила власти уступить:

«Мы всегда говорили правительству: мы не хотим заниматься вашим делом и брать на себя вашу ответственность, но мы хотим с вами сотрудничать, думать вместе с вами, - говорит Тео Хеттема. - У церкви собственные моральные нормы, мы должны заботиться о людях, мы любим наших соседей, мы хотим серьезно относиться к этому, и мы никогда не перестанем это делать».

Но власти не допустили повторения прецедента, ввиду неоднозначной реакции на него широкой общественности. В связи с приближающимися местными и европейскими выборами Нидерланды ужесточили правила предоставления убежища и даже сократили приём беженцев из лагерей ООН.