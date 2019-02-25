Корсика в огне

На французском острове Корсика бушуют пожары. За минувшие выходные огнем были уничтожены более 1500 гектаров леса. Его распространению способствовал сильный ветер. Наиболее пострадали окрестности города Каленцана. Там огонь уничтожил более тысячи двухсот гектаров леса. По сообщениям экстренной службы, пламя вблизи населенных пунктов удалось потушить и никто не пострадал. Однако в некоторых труднодоступных участках в понедельник утром огонь еще не удалось взять под контроль. Спасательные операции продолжаются.

"К нам во двор из-за сильного ветра летели горящие угли, а тут у меня и пластик, и дрова. Поэтому я все это поливала водой. Было очень страшно! Я боялась и не спала всю ночь", - говорит местная жительница.

Самый сильный пожар начался в субботу вечером неподалеку от Каленцаны. Всего за сутки в северной части Корсики было зафиксировано около 50 возгораний. В выходные для тушения огня мобилизовали почти 300 спасателей и пожарных. Также были задействованы самолеты и вертолеты. Корсиканские правоохранительные органы устанавливают причины возникновения пожаров. Предполагается, что они могли быть вызваны действиями местных жителей, которые в это время сжигают старую траву, несмотря на постоянные предостережения со стороны властей.