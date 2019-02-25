Что происходит с головой при черепно-мозговой травме?

Травматическое повреждение головного мозга в результате несчастных случаев, падений и нападений – основная причина смерти и инвалидности среди молодёжи, но эта проблема всё чаще касается и пожилых людей. Что же происходит внутри черепа, когда человек получает такую травму? Отвечает ведущий эксперт, профессор Дэвид Менон из Кембриджского университета (Великобритания):

– Большинство людей считает, что черепно-мозговая травма происходит при ударе по голове, вызывающем повреждения черепа и, возможно, мозга, который там находится. Так действительно бывает при переломе черепа, когда кость задевает мозг. Но это не типичный случай.

Гораздо более распространены травмы, которые происходят, когда мозг вместе с черепом движется с большой скоростью, а затем, при ударе, череп двигаться перестаёт. Но мозг продолжает движение и ударяется внутри черепа. Череп изнутри очень твёрдый, и на нём есть острые точки, поэтому движение по внутренней поверхности черепа может вызвать гематому на поверхности мозга – мы называем это закрытой травмой. Может произойти также разрыв кровеносных сосудов, что приводит к кровоизлиянию на поверхности головного мозга или внутри. Все эти повреждения можно выявить с помощью компьютерной томографии – это обычная процедура, на которую мы направляем пациентов.

Но ещё один тип травм можно не обнаружить с помощью обычных сканеров. Речь идёт о разрыве нервных волокон. Все нервные волокна, которые тянутся из спинного мозга в головной мозг, а потом по нему расходятся, а также все нервные волокна, которые тянутся из головного мозга в спинной – это отдельные нити. При быстром ускорении или резкой остановке, когда мозг внезапно начинает или прекращает движение, они могут оборваться, вызывая то, что мы называем травматическими аксональными повреждениями. То есть, аксоны – это нейриты. Их непросто увидеть при компьютерной томографии, но можно обнаружить с помощью МРТ – либо их самих, либо по кровеносным сосудам, которые рвутся рядом. И это, вероятно, самая важная причина, приводящая к тяжёлой инвалидности.