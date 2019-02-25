Беженцы-армяне. Блок польской оппозиции. Выгода от евро

Обзор "Вкратце из Брюсселя":
Нон-стоп богослужение для беженцев
В Гааге в церкови минувшей осенью укрылась армянская семья, которой угрожала депортация. Нидерланды предоставили им убежище после того, как священник и прихожане провели трехмесячную службу. Но отношение к мигрантам власти ужесточили.
Польская оппозиция объединяется
В Польше для участия в майских выборах в Европарламент сформировали коалицию пять оппозиционных партий: либеральная, крестьянская, социал-демократы, «зелёная» и Гражданская платформа.
Они обвинили правящую партия «Право и справедливость» в проведении антиевропейского курса и обязались не допустить выхода Польши из ЕС.
Возобновит ли Берлин поставки Эр-Рияду?
Немецкие социал-демократы призвали не возобновлять после 9 марта экспорт оружия в Саудовскую Аравию. Он был введён после убийства в Стамбуле саудовского журналиста.
СДПГ - младший партнёр и без того расколотой коалиции канцлера Ангелы Меркель.
Британские и французские производители вооружений предупредили, что сохранение эмбарго чревато для ЕС финансовыми потерями.
Общая валюта обогащает немцев и голландцев
Евро приносит наибольшую выгоду Германии и Нидерландам. По данным Центра европейской политики, люди в этих северных странах, известных своей рачительностью, сегодня в среднем на 20 тысевро богаче, чем в 1999 году, когда была введена общая валюта.
Для почти всех других членов еврозоны она стала серьёзным тормозом экономического роста.