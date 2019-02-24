Кризис в Венесуэле: помощь из Португалии

В Португалии выходцы из Венесуэлы пытаются своими усилиями собрать гуманитарную помощь, чтобы передать ее на свою историческую родину.

Накануне члены португальско-венесуэльской общины провели совместные молитвы в восьми населенных пунктах и вновь собрали предметы первой необходимости для нуждающихся.

Корреспондент euronews побывала в городе Авейру, где ассоциация Venexos с 2016 года занимается сбором и доставкой помощи в Венесуэлу

Член ассоциации София Альвес говорит: "Мы начали с раздачи медицинской помощи. В прошлом году из-за того, что ситуация усугубилась, из-за детского недоедания в Венесуэле, мы начали отправлять туда продукты питания детям младше шести лет".

Волонтер Тереза Рейс: "Я попробовала организовать сбор продуктов питания, которые хранятся дома без надобности, а также попросила аптеки приносить в ассоциацию лекарства".

Мария Изабель Вейра, Venexos: "Я принимаю участие в сборе медикаментов, он проходит успешно, местные жители проявили солидарность".

София Альвес, Venexos: "Очень часто люди сомневается, что помощь будет действительно доставлена нуждающимся, но мы разработали механизм контроля и можем гарантировать доставку. Мы точно знаем, что почти три тонны помощи, которые мы отправили в прошлом году, изменили жизнь людей к лучшему и даже спасли кому-то жизнь, несмотря на то, что этого объема помощи не хватает".

Из Авейру передает корреспондент euronews Филиппа Суареш: "Жители Португалии с венесуэльскими корнями от всего сердца пытаются собрать помощь и отправить в Венесулу. Здесь лекарства, молоко и детское питание, все это будет отправлено в Венесуэлу — страну, в которой родились некоторые из добровольцев".