Граждане Республики Молдова голосуют на парламентских выборах

Граждане Республики Молдова голосуют на парламентские выборах. Впервые они проходят по смешанной системе: 50 депутатов избирается по партийным спискам, 51 - по одномандатным округам.

На места в законодательном органе претендуют 14 партий и один блок. Основная борьба разворачивается между Партией социалистов Республики Молдова, выступающей за более тесное взаимодействие с Россией и Евразийским экономическим союзом, правящей Демпартией и правым оппозиционным блоком Aсum ("Сейчас"), ратующими за евроинтеграцию. Оппозиционеры обвиняют демократов в коррупции, узурпации власти и намерении сфальсифицировать выборы.

Простые граждане озабочены экономической ситуацией в стране. Эта акция прошла в Кишиневе: демонстранты принесли на главную площадь столицы обувь своих родственников, уехавших за границу в поисках лучшей доли.