"Выжженное поле": марш памяти Бориса Немцова

6 тысяч человек, по данным столичной полиции, и более 10 с половиной, по данным неформального объединения "Белый счетчик", приняли участие в воскресном "Марше памяти Бориса Немцова" в Москве.

Мероприятие было согласовано с городскими властями и завершилось без происшествий. Участники марша прошли от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова.

"Хватит превращать Россию в страну-изгоя!", "Патриотизм - это любовь к своему народу, а не ненависть к чужому" - на плакатах, которые несут эти люди - цитаты Бориса Немцова - политика, который символизировал для их свободную Россию", - передает из центра Москвы наш корреспондент Галина Полонская.

В колонне были замечены глава движения "За права человека" Лев Пономарев, лидер движения "Солидарность" Илья Яшин, блогер Алексей Навальный, политики Геннадий и Дмитрий Гудковы, журналист и общественный деятель Николай Сванидзе, член федерального политического комитета партии "Яблоко" Сергей Митрохин.

"Мы вышли сегодня не для того, чтобы плакать и не для того, чтобы пребывать в трауре, - заявил Euronews Илья Яшин. - Мы вышли для того, чтобы выдвигать власти политические требования: мы требуем высвобождения политзаключенных, мы требуем расследования убийства Бориса Немцова и привлечения к ответственности не только исполнителей, но и заказчиков. Мы требуем демократических реформ и мы требуем сменяемости власти!"

"Мы требуем от властей раскрыть убийство, - заявил в свою очередь председатель "Партии народной свободы" Михаил Касьянов, - а не имитировать процессуальные действия! Никто не найден: ни из организаторов, ни из заказчиков"...

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. В июле 2017-го окружной военный суд приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима. Заказчик до сих пор не найден.

"И сегодня говорят: "А кто еще"? Конечно, никого нет. Выжженное поле - последнего убрали, это был Борис", - заявил лидер движения "За права человека" Лев Пономарев.

Памятный митинг прошел и в Санкт-Петербурге: в акции на площади Ленина у Финляндского вокзала приняли участие, по разным данным, от 1 до 3 тысяч человек.