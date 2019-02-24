Италия: ветер уносит жизни

По меньшей мере четыре человека стали жертвами непогоды в Италии. Трагические инциденты произошли в городах Альвито и Гуидония. В Бари сильным порывом ветра выбросило на мель турецкое торговое судно. Пятнадцать членов экипажа были эвакуированы на вертолете. Состояние моряков нормальное.

Ливни с грозами и шквальный ветер обрушились на большую часть Апеннинского полуострова в субботу. Ветер вырывал деревья с корнями, срывал крыши домов и выбивал стекла. В центральных и южных районах Италии на небольших возвышенностях выпал снег. Возникли проблемы с транспортным сообщением. Дороги в ряде регионов затоплены, или завалены камнями и грязью после оползней.

В Риме из-за непогоды дирекция археологического парка Колизея приняла решение о временном закрытии памятника для посещений.