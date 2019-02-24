Грецию засыпало снегом. Причина тому циклон "Океанис". Холодный фронт с севера Европы, принес с собой обильные снегопады, а температура воздуха упала сразу на 10-15 градусов по Цельсию, что совсем нетипично для теплолюбивой Греции, пусть даже и в феврале.

Из-за снегопадов нарушено транспортное сообщение в северной и центральной частях страны. Так, в аэропорту Салоников многие рейсы были отменены. А в горных районах закрытыми оказались ряд автотрасс.

Кроме того, в Эгейском море дует штормовой ветер силой до 10 баллов по шкале Бофорта, что сказывается на паромном сообщении.